Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила в Telegram пресслужба Офісу президента. Відзначається, що глави держав обговорили актуальні питання розвитку практичного співробітництва в сфері безпеки й оборони.

"Сподіваюся, що наші уряди зможуть до кінця цього року укласти двосторонню угоду про співробітництво в оборонній сфері. Важлива участь Туреччини в командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020", запланованих в Україні на останню декаду вересня", – наголосив Зеленський.

Зі свого боку Ердоган привітав Зеленського та всіх українців з 29-ю річницею незалежностІ, а також встановленням повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

"Вдячний, що ви про це згадали. Дійсно, сьогодні вже 27 днів, відтоді, як триває режим тиші. За цей час у нас не було бойових втрат, жодного військового не поранено в результаті бойових дій", – сказав президент.

Також, як повідомила пресслужба президента, було позитивно відзначено відновлення авіасполучення між двома країнами та створення можливостей для туристичних подорожей.

Глави держав торкнулися також теми коронавірусу та погодили, що він не повинен вплинути на розвиток двосторонніх відносин.

"Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництва автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим", – повідомила пресслужба президента.

Також у розмові було порушено питання кримських татар. Зокрема, Зеленський подякував Ердогану за відстоювання їх прав та інтересів, а також за сприяння звільненню українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому відповів на актуальні питання про ситуацію на Донбасі, переговори з РФ і поширення COVID-19. OBOZREVATEL зібрав головне.