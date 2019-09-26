"Зберетеся з Путіним": що чекає українців після гучної зустрічі Трампа із Зеленським

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп 25 вересня провели зустріч у рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Головними темами розмови стали війна на Донбасі і підтримка США України в боротьбі проти російської агресії, боротьба з корупцією, скандал довкола Джо Байдена, зустріч у "нормандському форматі" й інше.

Детальніше про те, що обговорили Зеленський із Трампом і як це вплине на Україну – читайте в OBOZREVATEL.

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Зеленський і Трамп провели двосторонню зустріч, де обговорили тему Донбасу, Криму, боротьбу з корупцією в Україні та прогрес у відносинах з РФ.

Лідер Америки запевнив свого українського колегу в продовженні підтримки з боку США, а також пообіцяв провести переговори з лідерами ЄС щодо збільшення підтримки з їхнього боку.

Обидва президенти підтвердили, що в скандалі довкола "справи Байдена" не було жодного тиску.

На перший погляд, відносини між Трампом і Зеленським склалися цілком приємні.

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Що чекає на Україну

Одним із головних плюсів цієї зустрічі, безумовно, стало підтвердження Дональдом Трампом продовження підтримки України і незмінність позиції США щодо Криму і Донбасу новому президенту України Володимиру Зеленському, вважає експерт-міжнародник Андрій Каракуц.

"Ще один важливий момент – співпраця в енергетичній галузі. Це вже ті конкретні речі, які цьогоріч почали втілюватися, перш за все, початок імпорту американської нафти через південні порти. Також спільний проєкт Польщі, США та України з імпорту газу через польський газовий термінал", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Ці проекти значно диверсифікують наш енергетичний баланс. І, знаючи те, що у США люблять конкретику, конкретні цифри, то співпраця в енергетичній галузі дає можливість для посилення двосторонніх відносин", – додав міжнародник.

Водночас в Україні можуть бути проблеми через скандал із Байденом, на думку Каракуца до чергових виборів президента США в листопаді 2020 року, українсько-американські відносини будуть розглядатися саме через нього.

У свою чергу, експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська не настільки оптимістично оцінила результати зустрічі американського та українського президентів.

"Впадало в очі, те, що Трамп дуже розлого підтримував запрошення Зеленського відвідати Україну, він досить невизначено це коментував. Звичайно, це треба ділити на персоналії Трампа, така поведінка властива його манері. Однак це можна кваліфікувати, як опосередковані знаки того, що суперхімії на цьому моменті не було створено. Хоча вихід до преси був перед їх безпосереднім спілкуванням", – зазначила міжнародниця.

Втім, вона сподівається, що під час закритої зустрічі Зеленському та Трампу вдалося встановити контакт. Принаймні після зустрічі український президент відчував себе більш розкуто, ніж перед нею.

"Також треба звернути увагу на слова Трампа до Зеленського щодо прогресу у відносинах з Путіним. Я не почула тут бажання Трампа спільно працювати над українсько-російською проблемою. Я більше це розглядаю як натяк на те, що нам цю проблему потрібно вирішувати самостійно. Тим більше, Зеленський потім сам вийшов і сказав, що США поки не буде в "нормандському форматі", і це підтверджує мої припущення", – сказала Осмоловська в коментарі OBOZREVATEL.

"Ні питання безпеки, ні проблеми українсько-російського конфлікту, ні двосторонні питання не фігурували в словах Трампа. І взагалі, складалося враження, що вони говорили не про спільне, а говорили паралельно кожен про своє. Немає відчуття зустрічі партнерів, які зібралися разом вирішувати загальні проблеми", – додала вона.

Водночас експерт із невербальної комунікації і психолог Валентин Кім, вважає, що зустріч пройшла дуже тепло. На його думку Зеленський і Трамп дуже один одному симпатизують, і ця симпатія позначиться і в подальшому.

"Зеленський потрапив у розряд улюбленців, таких улюбленців у Трампа не багато – це Володимир Путін і Кім Чен Ин, а тепер ще й наш президент. Це люди, з якими він поводиться демонстративно, підкреслено ввічливо. По відношенню до яких він не демонструє якихось агресивних жестів, ось те ж саме знамените рукостискання Трампа з перетягуванням руки на себе. Є люди, яких він таким рукостисканням НЕ нагороджує, він з ними не змагається. Ось це якраз ця трійця", – сказав Кім у коментарі OBOZREVATEL.

Володимир Зеленський

Психолог вважає, що це сталося від того, що вони обидва прийшли в політику будучи не системними політиками, і по суті випадково. Це люди, які відчувають досить серйозний тиск з боку еліт. І це люди, які прагнуть зміцнити своє становище.

"Що стосується Зеленського, він поводився дуже вільно і розкуто. Дуже активно перемикав контакт між Трампом, своїми помічниками й аудиторією. Це дуже позитивно його характеризує, як людину, яка так впевнено себе почуває в рамках такої зустрічі", – говорить Кім.

"Для нього Трамп – це людина одного з ним психотипу, це людина, до якої вже є позитивне враження, це людина, яка, як і Зеленський зламала систему і яка продовжує цю систему ламати. Зеленський і Трамп обидва руйнівника за своєю типологією", – зазначив він.

Не можна було не помітити і зростаючу напруженість після публікації стенограми розмови Зеленського з Трампом, у якій вони звинуватили канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еманнуеля Макрона в недостатній допомозі. На думку спікерів, це дійсно може призвести до охолодження відносин між Зеленським та лідерами європейських країн.

"Зараз це було не дуже зручно, оскільки планується саміт "нормандської четвірки", і напередодні цього створювати дипломатичний скандал через оцінки допомоги Франції і Німеччини досить недоречно. Це незручна ситуація для Зеленського, і це може позначитися на майбутніх зустрічах із Меркель і Макроном", – вважає Каракуц.

На думку Осмоловської, такі слова Зеленського можуть похитнути і без того хитку позицію Німеччини і Франції щодо підтримки України в її конфлікті з Росією.

"Це спричинить негативний вплив на відносини з Німеччиною і Францією. У стенограмі ми бачили, як Зеленський сказав, що навіть не на 100%, а на 1000% підтримує Трампа в його критиці стосовно пані Меркель і пана Макрона, і це, звичайно, ображає. Звичайно, ці ляпи Зеленського можна пояснити просто відсутністю дипломатичного досвіду. Але в Німеччині і Франції це навряд чи зрозуміють", – пояснює міжнародниця.

"Я вважаю, що наслідки будуть, і хоча вони не будуть продемонстровані безпосередньо, але великої мотивації в Німеччини і Франції ставати на бік України і її підтримувати буде ще менше. Тим більше, що зараз у них дуже нестійка позиція", – заявила Осмоловська.

Про війну на Донбасі й анексію Криму

Зеленський висловив упевненість, що спільні зусилля європейців і американців можуть допомогти зупинити війну на Донбасі. "Ми розуміємо, що тільки разом ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі", – сказав він.

Американський президент додав, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка".

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Лідер США наголосив, що Україна дуже важлива для ЄС у стратегічному плані, тому країни-члени повинні вкладати в неї набагато більше, ніж зараз. Трамп запевнив, що буде вести з ЄС переговори на цю тему, порадивши Зеленському робити те ж саме.

Зеленський заявив, що, крім війни на Донбасі, в Україні є ще одна – проти корупції. "І ми в ній переможемо", – додав він, наголосивши, що має намір повернути окуповані території Донбасу та Криму.

У свою чергу Трамп зазначив, що Україна втратила Крим за часів президентства Барака Обами.

Про зустріч із Путіним

Трамп заявив, що вірить – Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.

"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми. Ви недавно домоглися прогресу у відносинах із Росією. І продовжуйте робити це", – сказав Трамп.

Про скандал через Байдена

Що стосується скандалу довкола "тиску" Трампа на Україну, Зеленський відповів, що не хоче бути втягнутим у президентську гонку у США на виборах у 2020 році. "Ви все прочитали в оприлюдненій стенограмі. Ніхто на мене не тиснув", – сказав він.

Трамп заявив, що не чинив жодного тиску на українську сторону.

Також Зеленського запитали, чи обіцяв він Трампу розслідувати "справу Байдена". "Я нікому нічого не винен і не обіцяв. Я сказав, що ми готові розслідувати. У нас є багато важливих питань: Іловайськ, Майдан, корупція..." – сказав він.

Володимир Зеленський

Президент України також запевнив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка – чесна і незалежна людина, якій він не може вказувати. При цьому раніше по телефону Зеленський хизувався перед Трампом тим, що глава ГПУ "на 100% мій".

Про корупцію

Зеленський анонсував серйозну боротьбу з корупцією. "Будемо говорити з нашою командою, будемо говорити зі світовими лідерами, щоб усе ж цей імідж, що, коли ми говоримо про Україну, всі починають говорити "а що з приводу корупції", щоб ця "реклама" закінчилася. І ми починаємо іншу епоху", – сказав він.

Про візит Трампа в Україну

Також Зеленський попросив Трампа пообіцяти, що він відвідає Україну, оскільки "його попередник не знайшов на це часу".

Лідер США відповів, що спробує, наголосивши, що "Україна має великий потенціал". "Я з України і добре про це знаю", – відповів йому Зеленський.

Нормандський формат

Після зустрічі зі своїм американським колегою, Зеленський повідомив, що наступна зустріч учасників "нормандського формату" пройде без США.

Гарант заявив, що під час зустрічі з президентом Трампом вперше особисто запросив його в "нормандський формат". Але наголосив, що має намір провести свою першу чотиристоронню зустріч із представниками Франції, Німеччини і Росії в поточному складі.

"Зараз нам треба перший раз у моєму політичному житті зустрітися в цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати, і не буде рухатися, тоді так, ми будемо залучати. І не тільки Америку", – додав глава держави.

При цьому Зеленський повідомив, що дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

Попередній скандал і загроза імпічменту Трампу

Незадовго до офіційної зустрічі двох президентів у США розгорівся гучний скандал через нібито тиск американського президента на свого українського колегу в розслідуванні "справи Байдена".

Це трапилося під час телефонної розмови між Зеленським і Трампом 25 липня, яким зацікавився співробітник однієї з американських спецслужб, і пізніше став предметом внутрішнього розслідування інспектора американських спецслужб.

Дональда Трампа звинувачують у тому, що він в ультимативній формі зажадав від Зеленського "торпедувати" питання щодо сина Байдена Хантера, і нібито шантажував українську сторону припиненням військової допомоги.

Примітно, що за тиждень до телефонного дзвінка Трамп розпорядився заморозити майже $400 млн допомоги Україні, яку у вересні вдалося розморозити зусиллями Конгресу США.

Опосердковано факт діалогу двох президентів підтвердив і адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, буквально за кілька днів до планованого візиту Зе у США. Це викликало гучний скандал, адже офіційна особа по суті шантажувала керівництво іншої країни і просила почати конкретне розслідування.

За день до зустрічі лідерів України та США, 24 вересня, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила про початок формальної процедури імпічменту Трампа, який підтримав колишній віцепрезидент США Джо Байден і головний конкурент Трампа на президентських виборах у 2020 році, а також його колишня суперниця на президентських гонках у 2016 році Хілларі Клінтон.

Новини Зеленського та Трампа висміяв скандальний американський комік

З огляду на весь резонанс справи і загрозу відставки, Білий дім опублікував стенограму розмови із Зеленським, з якої стає відомо, що Трамп все ж згадував ім'я Байдена і його сина, і закликав українського главу розібратися в причинах закриття корупційної справи щодо української газодобувної компанії Burisma Holdings, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

"Зараз багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зробив так, щоб розслідування було припинено, і багато хто хотів би дізнатися про це, так що було б добре, якби ви разом із генеральним прокурором якось вирішили це питання. Байден хвалився тим, що йому вдалося припинити розслідування, було б непогано, якби ви розібралися в цій ситуації. По-моєму, це просто жахливо", – озвучив президент США.

Глава України дав обіцянку, що новий генеральний прокурор цим займеться. Він також попросив США надати додаткову необхідну для розслідування інформацію.

"Добре, тому що я чув, що у вас був прокурор, який був дуже гарний, його повноваження припинили, і це дійсно несправедливо. Багато людей говорять про це, спосіб яким прикрили діяльність вашого дуже гарного прокурора і залучення деяких дійсно поганих людей. Містер Джуліані дуже шанована людина, він був мером Нью-Йорка, великий мер, і я б хотів, щоб він вам подзвонив. Я попрошу його зателефонувати вам і генпрокурору. Руді дуже добре знає, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якби ви могли поговорити з ним, це було б здорово", – сказав Трамп.

Стенограма розмови Зеленського і Трампа Білий дім

Стенограма розмови Зеленського і Трампа Білий дім

Імовірно, що Дональд Трамп сподівався, що опублікований зміст розмови з Володимиром Зеленським зніме з нього всі звинувачення в тиску на Україну, але все призвело до зворотного ефекту.

Так, демократи заявили, що тільки ще більше переконалися в своєму рішенні запустити процедуру імпічменту і не збираються відмовлятися від спроби його проголосувати.

"Публікація записів дзвінка Білим домом підтверджує, що мала місце поведінка президента, що підриває цілісність наших виборів, престиж посади, яку він займає, і нашу національну безпеку", – заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі.

Водночас реакція республіканців очікувано була м'якшою. Деякі представники партії зазначили, що Трамп підняв тему, "якої йому не слід було б стосуватися". Інші ж взагалі не побачили нічого такого, що могло б призвести до імпічменту лідера США.

Однак, республіканці хотіли б бачити ще текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який поскаржився на розмову. З ним уже встигли ознайомитися члени Спецкомітету з розвідки Палати представників і Сенату.

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