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/Політика

Зеленський провів першу зустріч із главою Нацбанку: що обговорювали

2.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 травня, зустрівся з головою Національного банку Яковом Смолієм.

Про це Смолій повідомив на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши також спільне фото з новообраним українським главою. "Мав першу зустріч із президентом Володимиром Зеленським", – написав у пості він.

Глава НБУ розповів, що вони обговорювали "поточну економічну ситуацію та роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ".

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Яків Смолій та Володимир Зеленський

Яків Смолій та Володимир Зеленський

twitter.com/YSmolii

"А також подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій запропонував парламенту звернутися до президента України з проханням про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Цю посаду останній отримав у березні 2018 року, коли Верховна Рада підтримала пропозицію п'ятого президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.

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Особи
Володимир ЗеленськийЯків Смолій
Місце
Україна
Теги
політиканаціональний банк України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Блин!" -подумал Зеленский после встречи. " Неужели так всё херово!"
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Smith Lera
Smith Lera
Невже був сам, а де його нянька-богдан, хто за сорочку смикав? Головне, щоб не вийшло, як з Гройсманом, зпочатку наче все було гаразд, а потім опа пишить заяву на звільнення.
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