Зеленський провів першу зустріч із главою Нацбанку: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 травня, зустрівся з головою Національного банку Яковом Смолієм.

Про це Смолій повідомив на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши також спільне фото з новообраним українським главою. "Мав першу зустріч із президентом Володимиром Зеленським", – написав у пості він.

Глава НБУ розповів, що вони обговорювали "поточну економічну ситуацію та роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ".

Яків Смолій та Володимир Зеленський twitter.com/YSmolii

"А також подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", – додав він.

Мав Першу Зустріч Із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювалі потокової економічну сітуацію и роботу банківської системи, необходимость СПІВПРАЦІ з # МВФ та важлівість незалежності # НБУ. А також - подальші кроки для ПІДТРИМКИ макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap - Yakiv Smolii (@YSmolii) May 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій запропонував парламенту звернутися до президента України з проханням про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Цю посаду останній отримав у березні 2018 року, коли Верховна Рада підтримала пропозицію п'ятого президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.

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