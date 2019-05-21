Зеленський провів перші призначення: хто і яку посаду обійняв

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

Документи (№301-313/2019) були оприлюднені прес-службою на офіційному сайті адміністрації президента.

Пропонуємо ознайомитися з тим, хто і яку посаду отримав.

Володимир Зеленський Прес-служба

Служба безпеки України

22 травня Зеленський підписав указ про призначення свого друга дитинства, керівника студії "Квартал 95" і глави партії "Слуга народу" Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Також він став начальником ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Ім'я особи, яка очолить Службу, поки що лишається невідомим.

Іван Баканов thebabel.ne

Військове керівництво

Український президент звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил, призначивши замість нього Руслана Хомчака.

Віктор Муженко Фокус.ua

Руслан Хомчак РБК-Україна

Хомчак є генерал-лейтенантом із 2013 року, з 2016-го був заступником командувача Сухопутних військ України.

Він – командувач оперативного командування "Південь", начальник Дніпропетровського гарнізону.

Брав участь в АТО – обіймав посаду командувача сектору "Б", який брав участь у боях за Іловайськ.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відзнакою "Ветеран військової служби", відзнакою міністерства оборони України "Доблесть і честь" та ін.

Адміністрація Президента

Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

Андрій Богдан Фокус.ua

Він – адвокат, який представляє, крім Зеленського, також українського олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше юрист займав різні посади в уряді. Зокрема, він працював заступником міністра Кабінету міністрів – урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики. Згодом цю посаду скасували.

У 2013 році Богдана повторно призначили уповноваженим Кабміну в сфері боротьби з корупцією.

Зазначимо: що бізнес-партнер і друг Зеленського Сергій Шефір раніше заявляв, що призначення Богдана на посаду глави АП може серйозно вдарити по новообраному президенту.

Президент України також призначив першого заступника Богдана. Ним став Сергій Трофімов.

Сергій Трофімов Детектор медіа

До цього Трофімов був продюсером "Студії Квартал-95". Він співпрацював зі студією з 2005 року.

Крім того, Зеленський призначив Андрія Геруса Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

Андрій Герус в серпні 2014 року був призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. До призначення в НКРЕКП працював директором по інвестиційної діяльності ТОВ "Конкорд Капітал" (в компанії з 2007 року). Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до "Конкорд Капітал" на посаду виконавчого директора.

Андрій Герус Facebook

Посади заступників голови АП обійняли:

1. Юрій Костюк – сценарист серіалів і кінофільмів студії "Квартал 95". Під час виборчої кампанії входив до креативної групи штабу Зеленського.

Юрій Костюк Страна

2. Олена Зеркаль – із 2014 року обіймала посаду заступника міністра закордонних справ із питань європейський інтеграції в урядах Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана. У МЗС Зеркаль працювала під керівництвом Павла Клімкіна.

Разом із президентом Зеленським зустрічала іноземних гостей на інавгурації, а також була присутня на зустрічах з іноземними делегаціями в АП.

Зазначимо, що станом на ранок 22 травня з сайту глави держави зник текст указу про її призначення. За даними джерел "УП", Зеркаль начебто погоджувалася бути тільки уповноваженою з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави Адміністрації Андрія Богдана.

Додамо, що 22 травня на сайті АП опублікували указ №315/2019, який скасував призначення Зеркаль.

Олена Зеркаль gordonua.com

3. Кирило Тимошенко – засновник продакшн "Гуд Медіа", займався трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами. Входив до оргкомітету інавгурації Зеленського.

Кирило Тимошенко UAportal

4. Руслан Рябошапка – заслужений юрист України. Працював на різних позиціях у Міністерстві юстиції, очолював Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету міністрів.

Із 2016 до 2017 роки був членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК).

У команді Зеленського відповідає за правоохоронну й антикорупційну політику.

Руслан Рябошапка gordonua.com

Радники президента

Зеленський поставив своїм радником і представником у Верховній Раді України Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук TheWorldNews.net

Стефанчук є адвокатом, доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Він заслужений діяч науки і техніки України. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права.

У 2011-2013 роках завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради. Як помічник співпрацював із нардепом від БПП Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єром Степаном Кубівим.

ЗМІ називають Стефанчука ідеологом партії "Слуга народу" і відповідальним за розроблення законопроектів.

Посаду радника президента отримав Михайло Федоров, куратор діджитал-кампанії Зеленського.

Михайло Федоров Facebook

Помічники президента

Своїм першим помічником Зеленський призначив друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра.

Сергій Шефір (ліворуч) і Володимир Зеленський Актуальна Правда

Він – продюсер і сценарист багатьох фільмів, зокрема, серіалу "Свати". Є одним із засновників, художніх керівників і авторів "Студії Квартал-95".

Народився в місті Кривий Ріг, закінчив Криворізький гірничорудний інститут, був редактором ліг АМіК КВН.

Нагадаємо, що Шефір брав участь у зустрічі команд Петра Порошенка і Володимира Зеленського, яка відбулася в Адміністрації президента України 16 травня.

Крісло помічника президента зайняв Андрій Єрмак – юрист, президент Громадської організації "Асоціація підприємців міста Києва".

Крім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".

Андрій Єрмак slovoidilo.ua

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Зеленський терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака.

Раніше, 20 травня, Полторак попросив новообраного президента України звільнити його із займаної посади.

За декілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також приблизно о 17:00 про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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