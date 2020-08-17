Зеленський провів перестановки у складі РНБО: названо прізвища

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ №324/2020 Глава держави підписав 17 серпня, передає пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр України – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур та главами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.

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