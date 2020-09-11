Зеленський провів переговори з президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі та зусиллями, яких докладає Україна для забезпечення сталого миру. Він висловив подяку офіційній Варшаві та особисто Дуді за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Ви маєте знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться незабаром", – зазначив український президент.

Також сторони обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію впливу пандемії на громадян України та Польщі. У цьому контексті Зеленський подякував Дуді за надану практичну допомогу польської сторони.

"Ще раз підтверджую готовність України долучитися до реалізації запропонованого вами плану міжнародної співпраці після завершення пандемії коронавірусу. Бажаю швидкого одужання всім полякам, які проходять через випробування коронавірусною хворобою", – сказав він.

Крім того, президент України порушив питання історичної пам’яті, а саме – внесення до реєстру військових поховань і відновлення легальної української могили на горі Монастир біля с. Верхрати. Президент Польщі висловив сподівання, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного.

Також Зеленський і Дуда обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Глава Української держави наголосив на спільності підходів України та Європейського Союзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.

Співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двобічного політичного діалогу. Дуда прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня 2019 року Зеленський зустрівся з Дудою під час свого візиту до Польщі.