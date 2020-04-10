Зеленський провів переговори з прем'єром Італії Конте: про що говорили

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подякував президенту України Володимиру Зеленському за надану гуманітарну допомогу, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, в ході телефонних переговорів співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.

Володимир Зеленський і Джузеппе Конте

"Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією", – сказав президент України.

Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

Відео зустрічі українських медиків у Неаполі (Італія) вразило мережу.

6 квітня 20 українських медиків вийшли на вахту в італійських госпіталях.

Після повернення з Італії українські медики зможуть відразу стати до роботи. Лікарі проходитимуть обсервацію просто в установах охорони здоров'я та при цьому ділитимуться досвідом з іншими медиками.

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