Зеленський провів переговори з прем'єром Італії Конте: про що говорили

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подякував президенту України Володимиру Зеленському за надану гуманітарну допомогу, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції.
Як повідомила пресслужба Офісу президента, в ході телефонних переговорів співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.
Володимир Зеленський і Джузеппе Конте
"Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією", – сказав президент України.
Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.
Як писав OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.
Відео зустрічі українських медиків у Неаполі (Італія) вразило мережу.
6 квітня 20 українських медиків вийшли на вахту в італійських госпіталях.
Після повернення з Італії українські медики зможуть відразу стати до роботи. Лікарі проходитимуть обсервацію просто в установах охорони здоров'я та при цьому ділитимуться досвідом з іншими медиками.
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