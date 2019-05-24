Зеленський провів переговори з Меркель: розкриті перші подробиці

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський обговорили мінські угоди і нормандський формат.

Лідери країн провели телефонну розмову, в п'ятницю, 24 травня. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

Спершу Меркель привітала Зеленського з вступом на посаду. Але основними темами обговорення стали двостороння співпраця між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході країни.

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Також глави держав підтвердили необхідність повного виконання мінських угод. Політики висловили зацікавленість у продовженні тісного співробітництва в нормандському форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери провідних країн Заходу, зокрема, Дональд Трамп, Ангела Меркель і Еммануель Макрон пропустили церемонію інавгурації Володимира Зеленського.

Ангела Меркель і Володимир Зеленський

Однак Меркель привітала президента України Володимира Зеленського з інавгурацією. Канцлер заявила, що і далі продовжить надавати Україні підтримку в розвитку і реформування. Свої вітання надіслав і глава Білого дому Трамп.

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