Зеленський провів нові призначення в РНБО та СБУ: названі імена

Презент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ, а Олексія Данилова – заступником секретаря РНБО.

Відповідні укази (№550 і 551) оприлюднені прес-службою на сайті Адміністрації президента у вівторок, 23 липня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данилов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Він – народний депутат України V скликання (з травня 2006 року до листопада 2007 року).

Володимир Зеленський president.gov.ua

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Олексій Данилов Антикор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

Крім того, за рішенням Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну в ТКГ.

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