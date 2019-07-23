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Зеленський провів нові призначення в РНБО та СБУ: названі імена

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Презент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ, а Олексія Данилова – заступником секретаря РНБО.

Відповідні укази (№550 і 551) оприлюднені прес-службою на сайті Адміністрації президента у вівторок, 23 липня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данилов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Він – народний депутат України V скликання (з травня 2006 року до листопада 2007 року).

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Зеленський провів нові призначення в РНБО та СБУ: названі імена

Скріншот

Олексій Данилов

Олексій Данилов

Антикор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

Крім того, за рішенням Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну в ТКГ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
СБУ РНБО політика
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Похоже, стране таки 3,14здец!!!
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