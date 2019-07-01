Зеленський провів нові кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №473/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський указом №475/2019 призначив Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Указом президента №474/2019 Бондарук Олександр Миколайович призначений начальником Управління СБУ у Львівській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня. Також Баканов є головою партії Зеленського "Слуга народу".

Пізніше він заявив, що головна вимога президента Зеленського до Служби Безпеки України – це перемогти корупцію в країні.

Також Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.