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Зеленський провів нові кадрові зміни в СБУ

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Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №473/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", – йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський указом №475/2019 призначив Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Указом президента №474/2019 Бондарук Олександр Миколайович призначений начальником Управління СБУ у Львівській області.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
оказывается. все проблемы в Украине из-за неправильного руководства в СБУ. Ну лысого бы назначил главным.
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Marin Ella
Marin Ella
а этот ушлёпок не хотел бы не утруждать украинцев и уйти самому? терпение не вечно, а шин много!
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