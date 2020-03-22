Зеленський провів нараду з лідерами областей через коронавірус: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність пояснювати людям у регіонах правила карантину, запровадженого через коронавірус, щоб не було паніки.

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Про це глава держави заявив під час наради 22 березня з головами ОДА та мерами міст, на якій були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та мер Києва Віталій Кличко, повідомляється на сайті ОП.

Офіс президента

Зеленський закликав керівників регіонів об'єднатися, щоб не допустити поширення епідемії в Україні.

"Сьогодні є два важливі моменти: самоізоляція і подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, і чому він потрібен, а також згуртуйтеся в цей нелегкий час, щоб показати загальну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу", – заявив глава держави.

Президент наголосив, що такі наради проводитимуться двічі на тиждень. Тому керівникам областей та обласних центрів необхідно скласти список проблем на місцях, щоб вирішувати їх спільними зусиллями.

Зі свого боку прем'єр-міністр зазначив, що найбільші бюджети для боротьби з COVID-19 є в тих регіонах, в яких об'єднали надходження з обласного та місцевих бюджетів, а також залучили великий бізнес.

"Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як із представниками G7, китайського уряду, МВФ. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші", – заявив Шмигаль.

Він уточнив, що проводиться моніторинг захворюваності і потреб держустанов на основі інформації з місцевих лікарень. Це повинно допомогти розподілити ресурси, а також прогнозувати і робити замовлення в майбутньому.

Також, за словами голови уряду, планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом та його наслідками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція і епідеміологи спільно контролюватимуть, чи дотримуються самоізоляції українці, які повернулися з-за кордону.

Ті, хто повертається на батьківщину, мають підписати згоду на добровільну двотижневу ізоляцію.

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