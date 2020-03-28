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28 березня • оновлено в 14:17
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Зеленський провів рокіровку у керівництві ЗСУ: Наєв очолив ООС

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Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Збройних силах України.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указів, опублікованих на сайті глави держави. Таким чином Зеленський завершив перехід ЗСУ на нову систему управління за стандартами НАТО.

Президент провів такі зміни:

  • Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак став Головнокомандувачем Збройних Сил

  • Заступник Начальника Генерального штабу Сергій Наєв став Командувачем Операції Об'єднанних Сил.

  • Сергій Корнійчук призначений начальником Генерального штабу. Раніше він був першим заступником Хомчака.

Зеленський провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ

Зеленський провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL раніше, державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подскажите, почему при прочтении новостей с Украины, всегда вспоминаются бессметные слова Дедушки Крылова?
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россия1 москва1
россия1 москва1
Ильчук Андрей, де.бил нэзалэжний по теме способен что-то сказать или т.у.п как гончарук?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, вспоминай лучше кипчатский язык ханов орды у которых твои предки по их выбору холуями верными были
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё! Теперь России конец! Теперь победа!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Kuksov Micha, в обменнике расскажешь
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