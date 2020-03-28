Зеленський провів рокіровку у керівництві ЗСУ: Наєв очолив ООС

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Збройних силах України.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указів, опублікованих на сайті глави держави. Таким чином Зеленський завершив перехід ЗСУ на нову систему управління за стандартами НАТО.

Президент провів такі зміни:

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак став Головнокомандувачем Збройних Сил

Заступник Начальника Генерального штабу Сергій Наєв став Командувачем Операції Об'єднанних Сил.

Сергій Корнійчук призначений начальником Генерального штабу. Раніше він був першим заступником Хомчака.

Зеленський провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL раніше, державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

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