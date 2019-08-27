Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: що змінилося

928 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Згідно з указом глави держави №627/2019 новим главою регіональної СБУ став Олексій Петров, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління служби безпеки України в Кіровоградській області", – йдеться в повідомленні.

Новини
Забере частину функцій СБУ: у Зеленського розповіли про створення важливого відомства

Колишнього главу Кіровоградської СБУ Олега Аркуша президент звільнив ще 11 липня указом №515/2019.

Відзначимо, що указом №626/2019 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Олексій Петров – генерал-майор, колишній керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, якого в 2017 році призначав п'ятий президент Петро Порошенко. Він займав посаду директора навчально-наукового інституту СБУ.

Олексій Петров

Олексій Петров

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський в п'ятницю вибрав нового начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...