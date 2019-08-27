Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: що змінилося

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Згідно з указом глави держави №627/2019 новим главою регіональної СБУ став Олексій Петров, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління служби безпеки України в Кіровоградській області", – йдеться в повідомленні.

Колишнього главу Кіровоградської СБУ Олега Аркуша президент звільнив ще 11 липня указом №515/2019.

Відзначимо, що указом №626/2019 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Олексій Петров – генерал-майор, колишній керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, якого в 2017 році призначав п'ятий президент Петро Порошенко. Він займав посаду директора навчально-наукового інституту СБУ.

Олексій Петров Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський в п'ятницю вибрав нового начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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