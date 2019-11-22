Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: хто отримав посади

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Сергія Андрущенка заступником глави СБУ.

Крім того, гарант провів низку кадрових перестановок у відомстві, про що свідчать укази №856-861 від 21 листопада 2019 року.

Тепер на посаду голови Департамента замість Андрущенка президент призначив Анатолія Дублика, який був заступником голови СБУ з 4 липня до 8 листопада цього року.

Також Зеленський звільнив начальника Управління СБУ у Львівській області Олександра Бондарука та Юрія Гончарова, який обіймав аналогічну посаду в Чернігівській області.

Анатолій Дублик Цензор

Водночас наступним указом президент призначив Гончарова головою СБУ на Львівщині, замість Бондарука.

Зауважимо, що в глави СБУ Івана Баканова є ще чотири заступники: Дмитро Нескоромний, Руслан Баранецький, Олександр Карпенко та Володимир Горбенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і призначив керівників управлінь СБУ в Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській та Вінницькій областях.

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