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22 листопада • оновлено в 12:24
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Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: хто отримав посади

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Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Сергія Андрущенка заступником глави СБУ.

Крім того, гарант провів низку кадрових перестановок у відомстві, про що свідчать укази №856-861 від 21 листопада 2019 року.

Тепер на посаду голови Департамента замість Андрущенка президент призначив Анатолія Дублика, який був заступником голови СБУ з 4 липня до 8 листопада цього року.

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Також Зеленський звільнив начальника Управління СБУ у Львівській області Олександра Бондарука та Юрія Гончарова, який обіймав аналогічну посаду в Чернігівській області.

Анатолій Дублик

Анатолій Дублик

Цензор

Водночас наступним указом президент призначив Гончарова головою СБУ на Львівщині, замість Бондарука.

Зауважимо, що в глави СБУ Івана Баканова є ще чотири заступники: Дмитро Нескоромний, Руслан Баранецький, Олександр Карпенко та Володимир Горбенко.

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: хто отримав посади

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і призначив керівників управлінь СБУ в Дніпропетровській, Херсонській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській та Вінницькій областях.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Іван Баканов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс президента
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