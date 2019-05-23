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/Політика

Зеленський провів кадрові перестановки: що відомо

13.2тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 травня, провів низку кадрових перестановок.

Так, він залишив Валерія Сушкевича на посаді уповноваженого президента України з прав людей із інвалідністю.

На сайті глави держави оприлюднені два укази про його звільнення і призначення на цю посаду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Телеканал 24

Також Зеленський своїми указами звільнив, а потім призначив Вадима Свириденка уповноваженим президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Сушкевич народився 14 червня 1954 року. Обіймав такі посади:

  • віце-президент Національного комітету спорту інвалідів України (1994-1996 рр.);

  • президент Національного комітету спорту інвалідів України (Національного Паралімпійського комітету України) (з 1996-го);

  • президент Української федерації спорту інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату (1994-2000 рр.);

  • член Комітету з розвитку Європейського Паралімпійського комітету (з жовтня 1999-го.);

  • радник прем'єр-міністра України на громадських посадах. голова Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (з 26 грудня 2007-2014 рр.);

  • уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (з 3 грудня 2014-го).

Валерій Сушкевич

Валерій Сушкевич

24 канал

Вадим Свириденко — військовий фельдшер, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни на Донбасі. З 1 грудня 2016 року — уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Вадим Свириденко

Вадим Свириденко

Facebook Свириденка

Президент провів кадрові перестановки
Новини
Прогнозували місце міністра: Зеленський призначив заступника голови АП
Президент провів кадрові перестановки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

  • На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, а його першим заступником Сергій Трофімов.

  • Андрія Геруса Зеленський призначив представником президента України в Кабінеті міністрів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Оказывается, все окончательные решения в команде Зеленского принимает его муза. -И кто его муза, жена или Коломойский? -Жена Коломойского.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Цуканов Евгений, Ах-ха-ха-ха)) 100% ++++++===
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