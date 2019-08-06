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Зеленський провів кадрові чистки в Держприкордонслужбі: кого звільнив

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Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Державної прикордонної служби України Юрія Греська і заступника Артура Пімєнова, яких призначив п'ятий глава держави Петро Порошенко.

Відповідні укази №582/2019 і №583/2019 були оприлюднені на сайті президента у вівторок, 6 серпня.

Відзначимо, Гресько був призначений першим заступником глави Держприкордонслужби 10 квітня 2019 року. Раніше він обіймав посаду директора Департаменту охорони держкордону Держприкордонслужби.

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Юрій Гресько

Юрій Гресько

Укрінформ

Зеленський провів кадрові чистки в Держприкордонслужбі: кого звільнив

Скріншот

Пімєнов отримав посаду заступника голови Державної прикордонної служби 27 грудня 2018 року. До цього призначення він очолював Департамент оперативної діяльності прикордонного відомства.

Артур Пімєнов

Артур Пімєнов

dpsu.gov.ua

Зеленський провів кадрові чистки в Держприкордонслужбі: кого звільнив

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив Олександра Сирского з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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