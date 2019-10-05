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6 жовтня • оновлено в 17:57
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Зеленський провів екстрену зустріч із силовиками через Донбас: з'явилися перші подробиці

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Президент України Володимир Зеленський у суботу, 5 жовтня, взяв участь у зустрічі з представниками силових структур, присвяченій питанням безпеки та оборони.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.

"Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього", – сказано в повідомленні.

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Уточнюється, що на заході були присутні:

  • начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

  • голова СБУ Іван Баканов;

  • міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;

  • міністр закордонних справ України Вадим Пристайко;

  • помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Зеленський провів екстрену зустріч із силовиками через Донбас: перші подробиці

facebook.com/president.gov.ua

У прес-службі додали, що наступного тижня представники влади мають відвідати Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, "щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує".

Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, в Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів.

Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив Зеленський на своєму брифінгу.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Донбас політика Служба безпеки України Генеральний штаб ЗСУ Міністерство закордонних справ України Міністерство внутрішніх справ України переговори щодо Донбасу
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Зеля зря стараешся-укротупорезам Донбасс и Крым давно не нужны,укротупорезы говорят без них лучше стало.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Новий камінець кинутий в стоячу воду,хвилі пішли,ну щож відступимо,почекаємо ще,попробуємо наступного разу.
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Zdorenko Pavlo
Zdorenko Pavlo
а я думал эта клоунская падаль опять шаурму жрала
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