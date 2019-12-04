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5 грудня • оновлено в 00:05
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Зеленський проведе засідання РНБО перед переговорами з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський проведе ще одну закриту зустріч Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомила пресслужба РНБО, засідання відбудеться в суботу, 7 грудня, перед зустріччю з главою РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Рішення про додаткове засідання РНБО було прийнято в середу, 4 грудня, коли обговорювалася підготовка до зустрічі в "нормандському форматі".

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Також напередодні Зеленський провів зустріч з релігійними лідерами України, попросивши у них порад перед переговорами з Путіним.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РНБО нормандський формат
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, сколько суеты и лишних движений
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