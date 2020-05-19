Зеленський дасть велику пресконференцію до року президентства: коли й де

Тимур Григоренко Політика 10:31, 19.05.2020 Оновлено: 11:38, 19.05.2020

У середу, 20 травня, відбудеться велика пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Захід розпочнеться о 10:30 у Маріїнському палаці, Київ, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський

"Через карантинні заходи, запроваджені в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", – зазначено в повідомленні.

Крім того, пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.

Нагадаємо, що раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має намір поспілкуватися із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. За часом спілкування з журналістами він побив рекорд президента Росії Володимира Путіна, захід тривав понад 14 годин.

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