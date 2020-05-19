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19 травня • оновлено в 12:06
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Зеленський дасть велику пресконференцію до року президентства: коли й де

7.9т
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У середу, 20 травня, відбудеться велика пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Захід розпочнеться о 10:30 у Маріїнському палаці, Київ, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Через карантинні заходи, запроваджені в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", – зазначено в повідомленні.

Крім того, пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.

Зеленський дасть велику пресконференцію до року президентства: коли й де

Нагадаємо, що раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має намір поспілкуватися із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. За часом спілкування з журналістами він побив рекорд президента Росії Володимира Путіна, захід тривав понад 14 годин.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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