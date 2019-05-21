Зеленський проведе в Україні референдум через Росію

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.
Про це заявив глава його Адміністрації Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 21 травня.
"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України ухвалив це рішення", – сказав він.
Володимир Зеленський
ТАСС
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".