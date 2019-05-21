ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський проведе в Україні референдум через Росію

276.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Про це заявив глава його Адміністрації Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 21 травня.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України ухвалив це рішення", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
242
Коментарі
2359
259
Смішно
115
Цікаво
658
Сумно
294
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Какие нафик референдумы. Совсем зеля сдурел. А я к нему хорошо относилась...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а на референдуме будет вопрос об обещаном походе через Керченский пролив?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Он лучше бы внес на голосование вопрос о вхождении Украины в Россию и признании бандеры военным преступником. Уверен, "за" проголосовали бы более 80%.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
8
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Loskutov Виталий, 139% не меньше. ))). где же вы такие дебилы беретесь? клонируют вас, что ли?
Показати коментар повністю
Відповісти
7
0

Блоги / думки