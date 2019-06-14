Зеленський проведе ревізію судової реформи: в АП зробили заяву

Президент України Володимир Зеленський вирішив створити експертну групу для ревізії судової реформи.

Відповідна заява заступника глави Адміністрації Зеленського Руслана Рябошапки з'явилася на сайті глави держави.

"Судова реформа і її результати будуть ревізовані", – пообіцяв Рябошапка. Відзначається, що метою такого кроку є підготовка законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону", – йдеться в заяві.

За словами Рябошапки, ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка і так не висока.

Руслан Рябошапка 5 канал

"Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи", – зазначив заступник голови АП, при цьому не уточнюючи, про які саме рішення йдеться.

"Крім того, як і все українське суспільство, ми очікуємо швидкої і принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, які реформи в першу чергу проведе його команда.

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