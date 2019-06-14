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Зеленський проведе ревізію судової реформи: в АП зробили заяву

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Президент України Володимир Зеленський вирішив створити експертну групу для ревізії судової реформи.

Відповідна заява заступника глави Адміністрації Зеленського Руслана Рябошапки з'явилася на сайті глави держави.

"Судова реформа і її результати будуть ревізовані", – пообіцяв Рябошапка. Відзначається, що метою такого кроку є підготовка законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

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Зеленський проведе ревізію судової реформи: в АП зробили заяву

"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону", – йдеться в заяві.

За словами Рябошапки, ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка і так не висока.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

5 канал

"Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи", – зазначив заступник голови АП, при цьому не уточнюючи, про які саме рішення йдеться.

"Крім того, як і все українське суспільство, ми очікуємо швидкої і принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, які реформи в першу чергу проведе його команда.

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Тема
Судова реформа
Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Адміністрація Президентасудові рішення
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рассмешили, обозные. Зеленский может провести только квартальное шоу. И ВСЕ!
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Результат "судебной реформы", как и прокурорской - те же яйца, только в профиль. Зеля молодец, судьишек надо постоянно перетрахивать, особенно в верхнем суде, которые решили, что жизнь уже удалась и напрягаться и нести ответственность за неправосудные решения не нужно
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Korolev Vlad, "молодец ЗЕля" ложил на законы свой "музыкальный" орган.
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Smith Lera
Smith Lera
Отже ж довбні, судова реформа в Штатах проводилась більше 10 років,а ці блазнібені хочуть, щоб у нас за три роки зробили неможливе, те що тривало понад 25 років змінити за три.
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