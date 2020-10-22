Зеленський проведе парад, щоб ми не зробили це за нього, – Порошенко

Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду на 30-ту річницю Незалежності України, оскільки опозиція, ветерани і волонтери у будь якому разі організували б його – з президентом чи без.

Про це нагадав у Запоріжжі п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомила пресслужба партії. Зустрічаючись із медиками та пацієнтами клініки Святого Миколая, де, зокрема, проходять лікування поранені учасники війни проти російської агресії, Порошенко наголосив – армія має відчувати захист і повагу українського суспільства.

"Згадайте: ще 2019 року під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. Цього року ми провели парад – а він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Бо він боїться армії, боїться ветеранів. Не відчуває, воно не його. В нього – відосики", – сказав Порошенко.

"І лише після того, як ми на День Захисника України чітко сказали: ми радимо вам провести парад, інакше ми його проведемо без вас – він зламався і на сьогодні оголосив "добре, наступного року парад буде", – зазначив п’ятий Президент.

"І щодо кожної ініціативи ми діятимемо саме так. Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян. Захист місцевого самоврядування", – наголосив лідер опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові Порошенко заявив, що регіон має стати точкою опори, завдяки якій Україна повернеться на євроінтеграційну дорогу. Політик зазначив, що в 2019 році саме львів'яни не повірили в популістські обіцянки "зеленої" влади.