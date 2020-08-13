Зеленський прокоментував заворушення в Білорусі

Мирослав Семенюк Політика 12:11, 13.08.2020 Оновлено: 12:19, 13.08.2020

Президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.

Як повідомив він журналістам під час візиту до Борисполя, за останньою інформацією, в Білорусі затримано трьох українців.

"Ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. І через ті випадки, що наші люди були затримані там, я би радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що МЗС робить усе можливе, щоб повернути затриманих громадян України.

"Зараз ведуться перемовини, ми просимо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона звернулася до Білорусі з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

  • Реуцького та Васильєва затримали 12 серпня через те, що вони стали свідками того, як у Мінську затримують людину, яка просто переходила дорогу.

  • У Білорусі проти них відкрили кримінальне провадження за статтею про масові заворушення, яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на затримання українців. Він попередив, що наша держава діятиме жорстко, захищаючи права своїх людей.

  • За словами Кулеби, український консул відвідав два найбільших центри утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там українців отримати не вдалося.

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