Зеленський прокоментував захоплення заручників у Луцьку: тримаю під особистим контролем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем ситуацію із захопленням заручників у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба голови держави. Гарант зазначив, що правоохоронці почали спецоперації.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Луцька невідомий чоловік узяв в заручники 20 пасажирів автобуса і погрожував підірвати його.

Також опубліковані вимоги терориста, який захопив автобус в Луцьку.