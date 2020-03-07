Зеленський прокоментував вплив олігархів на новий Кабмін України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські олігархи не мають впливу на новий український уряд.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, коментуючи призначення новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який був директором Бурштинської ТЕС, що належить бізнесмену Рінату Ахметову. Зеленський підкреслив, що таке призначення є цілком нормальним.

"Вони (олігархи.- прим.ред.) володіють 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якимось чином пов’язаний з одним із них. І вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти", – сказав президент.

Крім того Володимир Зеленський уточнив, що зміна минулого уряду була ініційована ним через ефективність роботи Кабміну. Він також пообіцяв все ж таки прийняти закон, яке скасує заборону на продаж сільськогосподарських земель та захистити націоналізацію ПриватБанку, як цього вимагає МВФ.

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю", - запевнив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив новопризначеного главу уряду Дениса Шмигаля про пастку з боку Росії і дав кілька порад.

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