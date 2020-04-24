Зеленський проігнорував зустріч Саакашвілі зі "Слугою народу": голосів за призначення немає
Президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".
Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Також стало відомо, що голосів за його призначення віцепрем'єр-міністром з питань реформ поки немає. Зокрема, кандидатуру Саакашвілі готові підтримати тільки 100 парламентаріїв.
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував ексглаві Одеської ОДА стати радником прем'єр-міністра, але той відмовився. Позиція з цього питання глави уряду Дениса Шмигаля поки невідома.
Як розповіло джерело-високопосадовець у фракції "Слуга народу", Саакашвілі призначати 24 квітня не будуть, позаяк на засіданні монобільшості думки нардепів розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до Саакашвілі з розумінням.
Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.
Також джерело підкреслило, що призначити віцепрем'єром Саакашвілі може тільки Верховна Рада. Тому Кабмін своїм рішенням зробити його в.о не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром надасть план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії та нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок було зроблено під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг втрапити у десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".
24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.