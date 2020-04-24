Зеленський проігнорував зустріч Саакашвілі зі "Слугою народу": голосів за призначення немає

Вікторія Довгань Політика 12:04, 24.04.2020 Оновлено: 12:21, 24.04.2020

Президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Також стало відомо, що голосів за його призначення віцепрем'єр-міністром з питань реформ поки немає. Зокрема, кандидатуру Саакашвілі готові підтримати тільки 100 парламентаріїв.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував ексглаві Одеської ОДА стати радником прем'єр-міністра, але той відмовився. Позиція з цього питання глави уряду Дениса Шмигаля поки невідома.

Зеленський і Саакашвілі

Як розповіло джерело-високопосадовець у фракції "Слуга народу", Саакашвілі призначати 24 квітня не будуть, позаяк на засіданні монобільшості думки нардепів розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до Саакашвілі з розумінням.

Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.

Також джерело підкреслило, що призначити віцепрем'єром Саакашвілі може тільки Верховна Рада. Тому Кабмін своїм рішенням зробити його в.о не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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