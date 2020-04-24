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24 квітня • оновлено в 12:34
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Зеленський проігнорував зустріч Саакашвілі зі "Слугою народу": голосів за призначення немає

13.1т
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Президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Також стало відомо, що голосів за його призначення віцепрем'єр-міністром з питань реформ поки немає. Зокрема, кандидатуру Саакашвілі готові підтримати тільки 100 парламентаріїв.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував ексглаві Одеської ОДА стати радником прем'єр-міністра, але той відмовився. Позиція з цього питання глави уряду Дениса Шмигаля поки невідома.

Зеленський і Саакашвілі

Зеленський і Саакашвілі

Як розповіло джерело-високопосадовець у фракції "Слуга народу", Саакашвілі призначати 24 квітня не будуть, позаяк на засіданні монобільшості думки нардепів розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до Саакашвілі з розумінням.

Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.

Також джерело підкреслило, що призначити віцепрем'єром Саакашвілі може тільки Верховна Рада. Тому Кабмін своїм рішенням зробити його в.о не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
шо, Рената кинули?
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