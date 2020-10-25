Зеленський проголосував на місцевих виборах: під дільницею влаштували акцію Femen. Відео

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на місцевих виборах 2020 у Києві.

Трансляцію вели на сторінці в Facebook Офісу президента. Глава держави віддав свій голос на виборчій дільниці №800489 в Оболонському районі столиці по проспекту Героїв Сталінграда, 2.

Президент також порадив українцям підтримувати тих людей, кому вони довіряють, і хто може щось зробити на місцях.

Зеленські проголосували на виборах president.gov.ua

"Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати – побачимо всі цифри. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми вибирали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях", – сказав він після голосування.

Президент хотів ще доповнити свою відповідь, але через те, що його кілька разів перебили іншими питаннями, він завершив брифінг.

Володимир Зеленський на виборчій дільниці president.gov.ua

Відзначимо, що на дільниці, куди приїхав Зеленський із дружиною, провела свою акцію Femen. Коли глава держави йшов до дільниці, вибігла дівчина й підняла спідницю. Акція була двосекундною, дівчину відразу заламала охорона президента. На вивороті спідниці було написано Zexist.

Акція Femen

Як пише "Страна", в Femen заявили, що так оцінюють "правління президента-анетника, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах, проте не взяв участь у всеукраїнському опитуванні, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.