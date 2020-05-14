Зеленський продовжив заборону російських сайтів: опубліковано указ

Юрій Сергієнко Політика 23:50, 14.05.2020 Оновлено: 00:12, 15.05.2020

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж.

Відповідний указ №184/2020 опублікований на сайті голови держави 14 травня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)"", – йдеться у документі, який набуває чинності з дня його опублікування.

Цим рішенням серед іншого передбачена заборона російських сайтів і соціальних мереж, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники".

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради нацбезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РНБО виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському 13 травня.

Зі свого боку Верховна Рада підтримала проєкт постанови "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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