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15 травня • оновлено в 12:31
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Зеленський продовжив заборону російських сайтів: опубліковано указ

26.6т
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж.

Відповідний указ №184/2020 опублікований на сайті голови держави 14 травня.

Зеленський продовжив заборону російських сайтів: опубліковано указ

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)"", – йдеться у документі, який набуває чинності з дня його опублікування.

Цим рішенням серед іншого передбачена заборона російських сайтів і соціальних мереж, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники".

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради нацбезпеки.

Зеленський продовжив заборону російських сайтів: опубліковано указ

Як повідомляв OBOZREVATEL, РНБО виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському 13 травня.

Зі свого боку Верховна Рада підтримала проєкт постанови "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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