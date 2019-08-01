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Зеленський продовжив кадрові чистки в СБУ: хто позбувся посади

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Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Хілька.

Про це стало відомо у четвер, 1 серпня. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Запорізькій області", – сказано в документі.

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Олександр Хілько

Олександр Хілько

1news.zp.ua

Олександр Хілько

Олександр Хілько

timenews.in.ua

Відзначимо, раніше президент зняв із посад начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.

Зеленський продовжив кадрові чистки в СБУ

Зеленський продовжив кадрові чистки в СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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