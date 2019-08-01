Зеленський продовжив кадрові чистки в СБУ: хто позбувся посади

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Хілька.

Про це стало відомо у четвер, 1 серпня. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Запорізькій області", – сказано в документі.

Олександр Хілько 1news.zp.ua

Олександр Хілько timenews.in.ua

Відзначимо, раніше президент зняв із посад начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка.

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