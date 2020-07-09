Зеленський офіційно заявив про продаж будинку під Києвом

Президент України Володимир Зеленський у липні 2020 року продав свій будинок у с. Іванковичі Київської області.

Про це глава держави повідомив Національне агентство з попередження корупції у зв'язку з істотною зміною майна, передає пресслужба Офісу президента в Telegram.

Крім того, Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований будинок.

Зазначається, що інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 7 липня 2020 року.

Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський пов'язав усі труднощі, що виникли в країні в 2020 році, з тим, що цей рік високосний.