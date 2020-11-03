Зеленський – про звільнення Марківа: ніхто не забутий, повернемо кожного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду про звільнення нацгвардійця Віталія Марківа дає силу і віру для боротьби за інших українців.

У себе в Telegram-каналі глава держави написав, що йдеться про повернення громадян, які перебувають незаконно у полоні або тюрмі.

"Ця новина додає нам всім сили і віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які, на жаль, ще знаходяться в полоні або в'язниці. Ніхто не забутий! Повернемо кожного, тільки так і не інакше, тому що ми – Україна. І своїх не залишаємо!" – підкреслив президент.

Також Зеленський подякував усім, хто допомагав у боротьбі за справедливе рішення у справі Марківа.

"Це Міністерство внутрішніх справ, уповноважена з прав людини, наші дипломати, юристи, адвокати, волонтери, журналісти, громадські діячі, наша діаспора в Італії, Європі та світі", – зазначив президент.

Він назвав рішення суду – "перемогою справедливості і святом".

"Одна помилка перекладу могла призвести до руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа – це перемога справедливості. Щиро дякую і італійській стороні, і всій команді, яка працювала задля досягнення цієї справедливотсі. Без участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українських дипломатів, Офісу Президента нам би не вдалося витягнути Віталія з в’язниці. Всіх нас вітаю. Це справді свято. Справедливість має завжди торжествувати", – наводить слова Зеленського сайт Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Мілані відбулося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардейца Віталія Марківа, якого звинувачували у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. Суд відпустив українця.

Нагадаємо, що Марківа засудив Марківа до 24 років в'язниці 2 липня 2019 року. Україна подала апеляцію на рішення суду.

Про те, як проходило вирішальне слухання, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.