Зеленський – про зрив перемир'я терористами: ми робитимемо все, щоб зберегти режим тиші

Президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на зрив перемир'я на Донбасі російськими терористами.

Під час робочого візиту до Сумської області він наголосив, що Україна робила й робитиме все для збереження припинення вогню. Адже нині це чи не єдиний спосіб зберегти життя українських військових і мирних жителів, повідомила пресслужба глави держави.

"Ми все одно будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості поранених і загиблих", – заявив Зеленський.

Щодо вчинених окупантами провокацій глава держави зауважив, що питання збереження життя українців, питання перемир’я та його порушення нині є найскладнішими. Також президент додав, що не може розголошувати всіх деталей, втім запевнив, що відповідна реакція держави є.

"Ми реагуємо й одразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо зі ЗМІ, тому що наше завдання – захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів (громадян. – Ред.) нашої незалежної країни", – підкреслив Зеленський.

Він також акцентував увагу на тому, що режим припинення вогню на Донбасі зберігався протягом 42 днів.

"Режим тиші зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ з’єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна виконувати ті домовленості, які були ухвалені на рівні Тристоронньої контактної групи", – сказав український лідер.

Підсумовуючи, Зеленський додав, що Україна очікує від зустрічі радників лідерів держав-учасниць "нормандського формату", яка має відбутися 11 вересня, ухвалення низки важливих рішень. А особливо, зважаючи на провокації, вчинені бойовиками впродовж перших днів вересня.

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