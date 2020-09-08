Зеленський – про зрив перемир'я терористами: ми робитимемо все, щоб зберегти режим тиші
Президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на зрив перемир'я на Донбасі російськими терористами.
Під час робочого візиту до Сумської області він наголосив, що Україна робила й робитиме все для збереження припинення вогню. Адже нині це чи не єдиний спосіб зберегти життя українських військових і мирних жителів, повідомила пресслужба глави держави.
"Ми все одно будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості поранених і загиблих", – заявив Зеленський.
Щодо вчинених окупантами провокацій глава держави зауважив, що питання збереження життя українців, питання перемир’я та його порушення нині є найскладнішими. Також президент додав, що не може розголошувати всіх деталей, втім запевнив, що відповідна реакція держави є.
"Ми реагуємо й одразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо зі ЗМІ, тому що наше завдання – захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів (громадян. – Ред.) нашої незалежної країни", – підкреслив Зеленський.
Він також акцентував увагу на тому, що режим припинення вогню на Донбасі зберігався протягом 42 днів.
"Режим тиші зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ з’єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна виконувати ті домовленості, які були ухвалені на рівні Тристоронньої контактної групи", – сказав український лідер.
Підсумовуючи, Зеленський додав, що Україна очікує від зустрічі радників лідерів держав-учасниць "нормандського формату", яка має відбутися 11 вересня, ухвалення низки важливих рішень. А особливо, зважаючи на провокації, вчинені бойовиками впродовж перших днів вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.
Свою погрозу він так і не реалізував, однак 6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.
Унаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.
Загалом 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинули троє воїнів ЗСУ та троє захисників отримали поранення. Згодом один із поранених Героїв також помер.
Крім того, волонтерка Ірина Каптур повідомила, що на Донбасі вщент згоріли шість позицій ЗСУ. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
7 вересня бойовики "ДНР" заявили, що вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.
Тим часом у Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.