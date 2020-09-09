Зеленський – про зрив перемир'я на Донбасі: у нас немає зупинки на шляху до припинення війни

Факт порушення режиму припинення вогню на Донбасі і кожна загибель українського військового детально вивчаються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 9 вересня під час робочої поїздки до Хмельницької області. Він висловив надію на зустріч "нормандської четвірки".

"42 дня була тиша. Я вважаю, що для нас це перемога", – сказав президент.

За його словами, бойових втрат за 41 день не було.

"На 42-й день ми втратили людину. Ми відпрацьовуємо зараз і розбираємо деталі, що конкретно сталося... Зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення: ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат", – зазначив Зеленський.

Він висловив надію, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня, а після неї буде можлива зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

"Дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася – ми все для цього робимо. 11-го числа буде зустріч. Ми все робимо, щоб була зустріч лідерів нормандської четвірки після зустрічі радників.

Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і про те, що у нас є діалог – в рамках "Нормандія" або в рамках Тристоронньої контактної групи", – сказав глава держави.

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