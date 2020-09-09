Зеленський – про зрив перемир'я на Донбасі: у нас немає зупинки на шляху до припинення війни
Факт порушення режиму припинення вогню на Донбасі і кожна загибель українського військового детально вивчаються.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 9 вересня під час робочої поїздки до Хмельницької області. Він висловив надію на зустріч "нормандської четвірки".
"42 дня була тиша. Я вважаю, що для нас це перемога", – сказав президент.
За його словами, бойових втрат за 41 день не було.
"На 42-й день ми втратили людину. Ми відпрацьовуємо зараз і розбираємо деталі, що конкретно сталося... Зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення: ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат", – зазначив Зеленський.
Він висловив надію, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня, а після неї буде можлива зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
"Дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася – ми все для цього робимо. 11-го числа буде зустріч. Ми все робимо, щоб була зустріч лідерів нормандської четвірки після зустрічі радників.
Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і про те, що у нас є діалог – в рамках "Нормандія" або в рамках Тристоронньої контактної групи", – сказав глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.
Свою погрозу він так і не реалізував, однак 6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши водночас три черги ВОГ-17.
Внаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.
Загалом 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинули троє воїнів ЗСУ та троє захисників отримали поранення. Згодом один із поранених Героїв також помер.
Крім того, волонтерка Ірина Каптур повідомила, що на Донбасі вщент згоріли шість позицій ЗСУ. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
7 вересня бойовики "ДНР" заявили, що вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.
Тим часом у Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на зрив перемир'я на Донбасі і зазначив, що Україна робила і буде робити все для збереження припинення вогню.