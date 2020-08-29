Зеленський про загиблих захисників України: ми не можемо сподіватися, що така рана затягнеться

У День пам'яті захисників України 29 серпня президент Володимир Зеленський і офіцери Командування об'єднаних сил Збройних сил вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

Глава держави в Києві взяв участі у заходах, присвячених пам'ятній даті і нагадав, як важливо не забувати наших героїв. Відео звернення Зеленського опублікувала пресслужба ОПУ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Президент розповів про департамент війни, який був створений у Генеральній прокуратурі саме для того, щоб розслідувати гучні і криваві справи. Зеленський наголосив, що правоохоронні органи повинні показати результат розслідувань загибелі українців, яка гірка правда не була б.

Володимир Зеленський Скриншот з відео

"Навряд-чи ми можемо сподіватися на те, що така рана, як сьогоднішній день, на тілі історії України та на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться. Я вам скажу чесно і відверто, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулася, щоб кожне ім'я ніхто не забув, і щорічно ми розповідали не тільки дітям загиблих, батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії і такі герої в Україні були. Мені здається, що це наш головний обов'язок – донести всім історію України, історію наших героїв", – сказав Зеленський.

Заява Президента України Володимира Зеленського до Дня пам’яті захисників України. Опубликовано Офіс Президента України Суббота, 29 августа 2020 г.

Офіцери Командування об'єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

"Ми пам'ятаємо кожного українського воїна, який віддав життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, – зазначив Наєв.

Офіцери ЗСУ вшанували пам'ять загиблих захисників України Командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України – пам'ятний день, присвячений пам'яті загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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