Зеленський – про Юрченка: говорив, що чесний, а тепер обов'язково сяде у в'язницю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря нардеп Олександр Юрченко відправиться у в'язницю.

Про це глава держави повідомив у четвер, 17 вересня, під час брифінгу у Львівській області.

"Немає своїх, немає близьких, рідних... немає нікого. Якщо людина взяла будь-який хабар, хоч гривню ... якщо вона отримала хабар – мусить сидіти. Мені все одно, яка це партія: "Слуга народу" або інша партія. Я попереджав усіх депутатів, чиновників і правоохоронців, ви знаєте, як вони кришують", – повідомив гарант.

Зеленський зазначив, що він радий, що Юрченка затримали, і тепер він мусить понести покарання.

"Я дуже радий, що знайшли першого хабарника, хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників. Ми знаємо. Особливо в областях, на місцях. Але ми до всіх доберемося. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", яка говорила, що вона чесна, порядна людина... Я дуже радий. Сьогодні генеральна прокурорка винесла підозру. І він її отримав і обов'язково сяде у в'язницю", – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександрові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.