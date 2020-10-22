Президент України Володимир Зеленський допускає саморозпуск Верховної Ради й відставку деяких членів уряду.

В інтерв'ю українським телеканалам він заявив, що найближчим часом він разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем оцінюватиме роботу тих чи інших міністрів.

"Голови можуть полетіти, це правда. Слабкі будуть іти", – сказав Зеленський.

Щодо Верховної Ради, то президент зазначив, що її саморозпуск може відбутися в разі ухвалення закону про довічне ув'язнення для корупціонерів.

"Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого виступу у Верховній Раді, 20 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повний аудит держави і протягом двох тижнів оголосить його результати.

Нагадаємо, що одне із запитань президента, яке він хоче поставити українцям під час місцевих виборів, звучить так: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?".