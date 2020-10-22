Президент України Володимир Зеленський допускає саморозпуск Верховної Ради і відставку деяких членів уряду.

В інтерв'ю українським телеканалам він заявив, що найближчим часом він разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем оцінюватиме роботу тих чи інших міністрів.

"Голови можуть полетіти, це правда. Слабкі будуть йти", – сказав Зеленський.

Відносно Верховної Ради, президент зазначив, що її саморозпуск може статися в разі ухвалення закону про довічне ув'язнення для корупціонерів.

"Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого виступу у Верховній Раді 20 жовтня Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повний аудит держави і протягом двох тижнів оголосить його результати.

Нагадаємо, що одне з питань президента, яке він хоче задати українцям під час місцевих виборів, звучить так: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?".