Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу затриманих у Білорусі "вагнерівців" до Росії.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ. Голова держави відзначив, що наслідки цього рішення будуть трагічними.

"На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що "вагнерівців", що мають відношення до втручання у справи України, демонстративно передали третій стороні.

"Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", – додав президент.

Гарант відзначив, что Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих.

"Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді. Були також активні спроби по дипломатичних та особистих каналах довести нашим партнерам, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Але, на превеликий жаль, цього не сталося", – розповів Зеленський.

Президент акцентував, що вважає таке рішення Білорусі несправедливим та таким, що не відповідає духу відносин між двома країнами.

"Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас", – говорив Зеленський.

Голова держави ще раз підкреслив, що "вагнерівцям" все одно доведеться відповідати перед законом чи відразу перед Богом.

Зеленський про видачу "вагнерівців" Росії: наслідки будуть трагічними

Зеленський про видачу "вагнерівців" Росії: наслідки будуть трагічними

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