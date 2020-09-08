Зеленський про вибори: я не агітую, але ви хочете, як зараз або по-іншому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна. Свою позицію з приводу агітації президент висловив під час робочої поїздки до Сумської області.

Главу держави запитали, чому від "Слуги народу" в мери Сум висунули народнуо депутатку Тетяну Рябуху.

"Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і чи бачать взагалі міським головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", – сказав глава держави.

При цьому він зазначив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст і на глав ОТГ від "Слуги народу".

"Усі вважають, що це (Рябуха – Ред.) сильна людина. Вона знає це місто, патріот Сумщини", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні місцевих виборів дорожні білборди в Дніпрі та інших містах області наповнили портрети "Слуг народу". Фотографії глави Дніпропетровської облради і кандидата в мери, – Сергія Риженка, – "виросли" всюди, немов гриби після дощу.

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" перед виборами мера Києва: на одному з плакатів, які чергуються, написано про жінку-главу столиці, а ось на наступному – зображено нардепа, учасника праймеріз Миколу Тищенка.