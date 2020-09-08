Зеленський про вибори: я не агітую, але ви хочете, як зараз або по-іншому

Зеленський заявив, що не може ні за кого агітувати на місцевих виборах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна. Свою позицію з приводу агітації президент висловив під час робочої поїздки до Сумської області.

Главу держави запитали, чому від "Слуги народу" в мери Сум висунули народнуо депутатку Тетяну Рябуху.

"Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і чи бачать взагалі міським головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", – сказав глава держави.

При цьому він зазначив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст і на глав ОТГ від "Слуги народу".

"Усі вважають, що це (Рябуха – Ред.) сильна людина. Вона знає це місто, патріот Сумщини", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні місцевих виборів дорожні білборди в Дніпрі та інших містах області наповнили портрети "Слуг народу". Фотографії глави Дніпропетровської облради і кандидата в мери, – Сергія Риженка, – "виросли" всюди, немов гриби після дощу.

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" перед виборами мера Києва: на одному з плакатів, які чергуються, написано про жінку-главу столиці, а ось на наступному – зображено нардепа, учасника праймеріз Миколу Тищенка.

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