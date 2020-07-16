Перед місцевими виборами правоохоронні органи перевірять усіх кандидатів від партії "Слуга народу".

Про це заявив президент Володимир Зеленський 16 липня у час брифінгу після праймеріз в КВЦ "Парковий", де Ірину Верещук обрали кандидатом від СН в мери Києва.

"У нас є один принцип. Ми не можемо, дійсно, простежити по всій країні, але у нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити речі, пов'язані з питаннями безпеки. І від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", – повідомив Зеленський.

За словами президента, "це буде дуже складна робота" і "буде кілька рівнів перевірок".

"Там є районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо очищати", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови проголосували 326 народних депутатів.