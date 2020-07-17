Зеленський – про вибори: кандидатів від "Слуги народу" перевірить СБУ
Зеленський вирішив перевірити кандидатів на виборах від "Слуги народу".
Перед місцевими виборами правоохоронні органи перевірять усіх кандидатів від партії "Слуга народу".
Про це заявив президент Володимир Зеленський 16 липня у час брифінгу після праймеріз в КВЦ "Парковий", де Ірину Верещук обрали кандидатом від СН в мери Києва.
"У нас є один принцип. Ми не можемо, дійсно, простежити по всій країні, але у нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити речі, пов'язані з питаннями безпеки. І від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", – повідомив Зеленський.
За словами президента, "це буде дуже складна робота" і "буде кілька рівнів перевірок".
"Там є районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо очищати", – додав він.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови проголосували 326 народних депутатів.