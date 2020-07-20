Зеленський про вбивство Шеремета: це ганьба для України

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців з приводу четвертих роковин смерті журналіста Павла Шеремета.

Його вбивство він назвав ганьбою для країни. Звернення глави держави оприлюднене в Telegram-каналі Zelenskiy/Official.

"Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета. У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами", – почав президент.

За його словами, в такого журналіста ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати його життя. Зухвале вбивство Шеремета президент назвав втратою для всіх незалежних медіа та журналістів.

"А ще цей злочин – ганьба для України", – підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства, якому потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази щодо винуватців злочину.

Тому він зазначив, що обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць журналіста, а згодом – справжніх його організаторів і замовників.

"Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя", – підсумував Зеленський.

Звернення Зеленського (Telegram-каналі Zelenskiy/Official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, в Києві відкрили меморіал на його пам'ять.