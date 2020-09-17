Зеленський про скандал із Юрченком: якщо брав хабар – сядеш

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен чиновник чи депутат, спійманий на хабарі, має понести кримінальну відповідальність.

Про це він написав у Telegram. Президент не називає прізвищ, однак зрозуміло, що йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

"Ми саме про це публічно домовлялися. Що традиційно корупційного "якщо зайшов на посаду, то можеш трішки брати в кишеню державного, вона не збідніє" більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше "криш", прикриття, адміністративних можливостей", – зазначив Зеленський.

За його словами, дуже довго класична політична й бізнесова система в Україні будувалася саме на таких цинічних винятках – щоб "потрібні люди" могли закрити будь-які справи.

"Багатьох із таких "винятків" кожен українець знає навіть на прізвища. Вони стали політичним бомондом у країні за ці 28 років. Якби у 2019-му не скасували кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, фактично амністувавши тисячі корупціонерів, зараз у в'язницях можна було б організовувати великі ток-шоу – були б дуже солідні спікери. Які, не сумніваюся, дуже красиво розповідали б нам про те, як саме треба любити країну", – підкреслив президент.

Він нагадав, що перед виборами обіцяв народу, що старі корумповані часи закінчаться, що винятків не буде, особливих нема, виправдання не приймаються.

"Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче", – попередив Зеленський.

На його думку, НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс генерального прокурора мають почути суспільство і працювати значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх "шукачів вигод у владі".

"Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат. Конкретний. Чи ні? Чи ми забагато хочемо? Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", – завершив президент.

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