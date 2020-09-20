Зеленський про скандал з Арахамією: закінчуйте стелити собі соломку

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" закінчувати відмовлятися від відповідальності.

Так він відреагував у Telegram на висловлювання глави фракції СН у Верховній Раді Давида Арахамії про те, що для "Слуги" вигідно програти місцеві вибори.

"Завжди намагаюся максимально широко відчиняти двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати у свою команду тих, хто готовий працювати й відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє", – зазначив Зеленський.

На його думку, у "слуг" достатньо часу, щоб довести свою ефективність, "просто потрібно працювати в режимі 24/7 і постійно доводити людям свою корисність".

"Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективну, комфортну, сучасну й адекватну державу? То давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось", – закликав президент.

Він вважає, що потрібно показувати людям готовність працювати та боротися за те, "щоб, усупереч традиційним змовам, отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях".

"Це, звичайно, дуже важко. Тому що будь-яка радикальна зміна правил гри – це насамперед відповідальність. За себе і за свою команду. І це безперечне подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани та регіональні мафії", – підкреслив Зеленський.

Водночас він визнав, що в його команді бувають помилки в людях, у кандидатах, у депутатах. "Але ж сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає та виправляє", – додав глава держави.

Зі свого боку в партії "Слуга народу" заявили в Facebook, що слова Арахамії були вирвані з контексту. Насправді він нібито обговорював "різні версії політтехнологів щодо місцевих виборів і подальшого розвитку політичної ситуації".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив із приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, неробочих колекторів, ліфтів і так далі – не на нас. Не ми ж рулимо містом", – розповів парламентарій.