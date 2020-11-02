Зеленський про розпуск суддів КСУ: у мене немає запасного сценарію

Кирило Лютий Політика 22:05, 2.11.2020 Оновлено: 22:10, 2.11.2020

У президента України Володимира Зеленського немає плану "Б" у разі, якщо судді Конституційного Суду відмовляться йти у відставку.

Про це глава держави заявив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, у разі їхньої відмови питанням займатимуться "відповідні органи".

"Зараз у мене немає такого [запасного] сценарію. По-перше, вони є громадянами України, а потім уже судді. Вони не можуть іти всупереч рішенню парламенту й довірі суспільства. Я не знаю, чи правда це, але два відсотки [українців] повністю довіряють КСУ..." – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

КСУ розгляне закон "про дискримінацію російськомовних". Згорів сарай, гори і хата

Дочка Кошового про булінг через кар'єру батька в "Кварталі": його вважають клоуном

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

На Миколаївщині попрощалися з убитим на Донбасі бійцем ЗСУ. Фото

Кількість заражених COVID-19 в Україні перетнула 400 тисяч: статистика МОЗ на 2 листопада