Зеленський про розпуск суддів КСУ: у мене немає запасного сценарію

У президента України Володимира Зеленського немає плану "Б" у разі, якщо судді Конституційного Суду відмовляться йти у відставку.

Про це глава держави заявив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, у разі їхньої відмови питанням займатимуться "відповідні органи".

"Зараз у мене немає такого [запасного] сценарію. По-перше, вони є громадянами України, а потім уже судді. Вони не можуть іти всупереч рішенню парламенту й довірі суспільства. Я не знаю, чи правда це, але два відсотки [українців] повністю довіряють КСУ..." – сказав президент.

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