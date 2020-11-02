Зеленський про розпуск суддів КСУ: у мене немає запасного сценарію
У президента України Володимира Зеленського немає плану "Б" у разі, якщо судді Конституційного Суду відмовляться йти у відставку.
Про це глава держави заявив увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, у разі їхньої відмови питанням займатимуться "відповідні органи".
"Зараз у мене немає такого [запасного] сценарію. По-перше, вони є громадянами України, а потім уже судді. Вони не можуть іти всупереч рішенню парламенту й довірі суспільства. Я не знаю, чи правда це, але два відсотки [українців] повністю довіряють КСУ..." – сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
Представник президента в КСУ Федір Веніславський відповів, що законопроєкт повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.
2 листопада Зеленський зажадав від "слуг" розпустити КСУ, пообіцявши "жорстке перезавантаження всієї системи".